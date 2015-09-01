نظر تجديد حبس ضابط وشرطيين فى تهمة هروب 8 مساجين بكفر سعد اليوم

يحدد قاضى المعارضات بالمحكمة الجزئية بكفر سعد بدمياط اليوم موقف ضابط وشرطيين محبوسين أربعة أيام على ذمة قضية هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد المركزى.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقا يوم السبت الماضى مع المتهمين وهم ملازم عبد الله. ب، وأمين شرطة على. ع ومساعد شرطة نبيل. ب، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بناء على قرار اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط الذى أمر بإحالتهم للتحقيق فى واقعة هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد المركزى صباح الجمعة الماضية.

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار إيهاب الحسينى قد تطالب باستمرار حبس المتهمين فى الواقعة خاصة بعد استمرار هروب متهمين من بين الثمانية حتى الآن.