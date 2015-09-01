أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نظر تجديد حبس ضابط وشرطيين فى تهمة هروب 8 مساجين بكفر سعد اليوم

Google+ Print
نظر تجديد حبس ضابط وشرطيين فى تهمة هروب 8 مساجين بكفر سعد اليوم نظر تجديد حبس ضابط وشرطيين فى تهمة هروب 8 مساجين بكفر سعد اليوم
يحدد قاضى المعارضات بالمحكمة الجزئية بكفر سعد بدمياط اليوم موقف ضابط وشرطيين محبوسين أربعة أيام على ذمة قضية هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد المركزى.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقا يوم السبت الماضى مع المتهمين وهم ملازم عبد الله. ب، وأمين شرطة على. ع ومساعد شرطة نبيل. ب، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بناء على قرار اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط الذى أمر بإحالتهم للتحقيق فى واقعة هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد المركزى صباح الجمعة الماضية.

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار إيهاب الحسينى قد تطالب باستمرار حبس المتهمين فى الواقعة خاصة بعد استمرار هروب متهمين من بين الثمانية حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365