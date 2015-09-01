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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى

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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى
تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من حمدى عتريس المحامى وكيلاً عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، والتى تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادى.

وكانت الدائرة الثانية، بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن النادى الأهلى للرياضة، كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادى، الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادى المنعقدة يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تنعقد الجمعية يومى الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك فى النظر فى جدول الأعمال المقرر، والذى تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

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مصر 365