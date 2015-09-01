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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم و15 طن ملح مغشوش و6 سيارات مسروقة فى البحيرة

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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم و15 طن ملح مغشوش و6 سيارات مسروقة فى البحيرة ضبط 5 أطنان دقيق مدعم و15 طن ملح مغشوش و6 سيارات مسروقة فى البحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة، وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مصنع تعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بمركز دمنهور لإدارته المصنع بدون ترخيص وتقليد علامة تجارية عالمية خاصة بشركة الماكس للملاحات، وضبط "880.14"طن ملح طعام، وتحرر المحضر 21962/2015 جنح مركز شرطة دمنهور .

كما تم ضبط السيارة رقم ب أ ج 6714 "نقل"، محملة بعدد 5.1 طن دقيق بلدى مدعم خاص بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.

وبسؤال قائد السيارة ومرافقه قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الأخير بأن الحمولة ملكه وقادمة من مطاحن الإسكندرية لبيعها بالسوق السوداء بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وتحرر المحضر 17186/2015 جنح مركز كفر الدوار.

كما شنت الأجهزة الأمنية، حملة مرورية مكبرة بمشاركة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير، مدير المرور، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها ضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بالبحيرة، عن ضبط 6 سيارات مسروقة.

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مصر 365