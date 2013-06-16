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منظمة حقوقية بالمنيا: خطاب الرئيس رسالة تهديد للشعب المصرى

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منظمة حقوقية بالمنيا: خطاب الرئيس رسالة تهديد للشعب المصرى منظمة حقوقية بالمنيا: خطاب الرئيس رسالة تهديد للشعب المصرى

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان والمكتب الاستشارى للمنظمة فى بيان صادر اليوم الأحد، ردا على خطاب الرئيس مرسى بمؤتمر الأمة المصرية لدعم الثورة السورية الذى عقده باستاد القاهرة أمس السبت، أن الرئيس وجه من خلال خطابه رسالة تهديد إلى الشعب المصرى بأكمله من خلال أنصاره من التيارات الإسلامية، واصفا المصريين بأنهم أتباع للنظام السابق.

وأشارت المنظمة فى بيانها إلى أن هناك محاولات لتحويل مسار الصراع العربى الاسرائيلى إلى صراع مذهبى وهمى بين السنة والشيعة داخل سوريا بتخطيط الاستخبارات المركزية الأمريكية وبإشراف تنظيم الإخوان المسلمون.

وأكد البيان أن كافة المؤشرات تشير إلى بدء العد التنازلى لسقوط حكم الإخوان المسلمون داخل بدءا من يونيو الجارى، والتحام الشعب المصرى والشرطة والجيش لإسقاط حكم الإخوان بثورة شعبية وطنية كبرى، فالإدارة الأمريكية لن تكون قادرة على مواجهة الأزمات الداخلية داخل أمريكا خلال الفترة القريبة المقبلة، ومنها أزمات البطالة والديون وغيرها، وهى أيضا ليست وصية على الشعب.
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