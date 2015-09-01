ضبط 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار وهارب من سجن الفيوم فى أحداث الثورة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية العليقات التابعة لمركز قوص بمنزل عامل.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة قوص مفادها قيام "محمد.ع.ح" 31 سنة عامل بالتنقيب عن الآثار داخل منزله، والاستعانة بأشخاص غرباء.

كما رصدت المتابعة وجود حالة ترقب من أهالى الناحية فى ظل ما تردد بين أوساطهم بقيام صاحب المنزل ومرافقيه من الغرباء عن المنطقة بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد استخراج قطع أثرية.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم و6 آخرين وهم "أحمد.ن.ا" 37 سنة دكتور باحث بمركز بحوث الصحراء، و"أسامة.ب.م" 36 سنة طبيب علاج طبيعى، و"عطية.ح.م" 67 سنة بالمعاش، و"محمود.ع.م" 28 سنة مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الأزهر، و"ناجى.م.ق" 35 سنة، و"عبد الخالق.م.ع" 32 سنة حاصل على دبلوم تجارة.

تم ضبط مرافقى مالك المنزل حال محاولتهم مغادرة المكان بالمعدات الخاصة بالحفر بالسيارة الخاصة بهم.

بمعاينة المنزل تبين أنه منزل قديم مبنى بالطوب اللبن وغير مسقوف ووجد بداخله حفرة قطرها نحو 3 أمتار بعمق نحو أربعون مترا تقريبا، تنتهى بقاع الأرض، وتبين أن المعدات المضبوطة عبارة عن (2 جهاز لاب توب، و20 وتد حديد، و8 وتد أستنل ستيل و4 بكرة سلك بإجمالى طول 600 متر، و4 مطرقة حديدية كبيرة الحجم - وجهاز مدون عليه ABEM ترمومتر سنتيمتر خاص بمناسيب الأعماق - وجهاز GPS).

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو تشت، شمالى قنا، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، القبض على هارب من سجن الفيوم فى أحداث ثورة 25 يناير بمركز أبو تشت.

حيث تمكن النقيب أحمد ناصر خلف الله، معاون وحدة مباحث أبو تشت، من ضبط "زناتى.ا.س" 35 عامًا، عاطل، هارب من سجن الفيوم فى أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير.

وكشفت التحريات أن المتهم محكوم عليه بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ فى قضية تعاطى المخدرات،

>تم التحفظ على المتهم داخل مركز شرطة أبو تشت، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.