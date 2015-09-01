القبض على 64 هاربا من أحكام وضبط 10 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 10 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وهيروين وبندقيتى خرطوش بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

كان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، قد تمكنوا من ضبط 10 عاطلين بدائرة مراكز حوش عيسى ودمنهور وشبراخيت بحوزتهم و154 لفافة هيروين و30 قطعة حشيش و6 طرب حشيش تزن قرابة 2 كيلو جرام وبندقيتان خرطوش بالبحيرة بقصد الاتجار.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، و64 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1232 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.