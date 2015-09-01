ضبط كمية من الأسلحة النارية والبيضاء فى حملة أمنية بكفر الزيات وبسيون

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية بمركزى كفر الزيات وبسيون، قادها العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، ضمت ضباط مباحث بسيون وكفر الزيات.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح نارى بحوزة 6 عاطلين.

وضبط وائل.ع، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، وضبط السيد.أ، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، وضبط فرد خرطوش بحوزة المتهم الهارب محمود.ج، وضبط المتهم تامر.م، وبحوزته طبنجة معدلة.

وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، بنتائج الحملة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى؛ تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 47 قطعة سلاح أبيض بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات والقوة المرافقة له، من ضبط نبيل.م وبحوزته 23 قطعة سلاح أبيض بقصد الاتجار، وضبط يحيى.ع، وبحوزته 24 قطعة سلاح أبيض بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.