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تجديد حبس متهمين بخطف طفل ومساومة أسرته على مبلغ نص مليون جنيه بأكتوبر

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تجديد حبس متهمين بخطف طفل ومساومة أسرته على مبلغ نص مليون جنيه بأكتوبر تجديد حبس متهمين بخطف طفل ومساومة أسرته على مبلغ نص مليون جنيه بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر بتجديد حبس كل من "أحمد م" 25 سنة عاطل و"عماد ر" 23 سنة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف طفل ومساومته أسرته على مبلغ نصف مليون جنيه بسبب خلافات مع والده.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من رانيا سمير أبو الوفا أحمد 32 سنة ربة منزل، بقيام "أحمد م.ط" بخطف نجلها إياد ناصر 7 سنوات أثناء اللهو أمام منزلهم بسبب خلافات مالية بينه وبين طليقها والد الطفل، وطلب فدية نصف مليون جنيه نظير إعادة نجلها أو حضور طليقها لتسوية الخلافات المالية بينهما.

وعلى الفور تحركت قوة من مباحث أول أكتوبر، وتم التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وهم "أحمد م.ط" و"أحمد م" 25 سنة عاطل و"عماد ر" 23 سنة، حيث تم القبض على المتهم الثانى والثالث وبحوزتهما السيارة مرتكبة الواقعة، واعترفا بأن الطفل بصحبة المتهم الأول واعترفا بارتكابهما الواقعة لمساعدة المتهم الأول فى تسوية خلافه المالى مع والد المجنى عليه، فتم تعقبه بأماكن تردده وإقامته فقام بالتخلى عن الطفل المختطف أمام مسكن المبلغة.

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مصر 365