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"الدمغة والموازين" تحبط بيع 4 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات بالأسواق

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"الدمغة والموازين" تحبط بيع 4 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات بالأسواق "الدمغة والموازين" تحبط بيع 4 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات بالأسواق
أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة والتجارة الداخلية المصرية، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، للتأكد من عدم تلاعب البعض بالمنتجات، لافتًا إلى أنه تمت مصادرة 4 كيلو ذهب، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بالجمالية والإسكندرية.

وأضاف محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

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مصر 365

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