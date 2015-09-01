الحكم بـ"الطاعة" ضد زوجة رفضت الرجوع لزوجها بعد شهادة أولادها

قضت محكمة الأسرة بإمبابة بالحكم بالطاعة فى الدعوى التى أقامها الزوج "شوقى.ك" ضد زوجته "دعاء.ص"، التى ادعى فيها بنشوز الزوجة ورفضها العودة مع زوجها إلى منزلهم، وهو ما أقرته المحكمة بحسب الأوراق والشهود وأولادها الثلاثة.

وقال "شوقى" أمام المحكمة: "تزوجنا منذ 22عاما وعشنا وكافحنا معا وصبرنا على كل شى معا وفجأة بعد كل تلك السنوات أصبحت زوجتى تريد الطلاق دون سبب رغم أن حياتنا مستقرة ولدينا 3 أولاد".

وتابع الزوج فى دعواه رقم 1897 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة: "عندما حاولت الحديث معها رفضت وقالت لى- انت مش راجل- بسبب عدم قبولى تدمير منزلنا دون سبب وتطليقها لخوفى على استقرار بناتى ومظهرهن أمام أصدقائهن وفيما بعد أزواجهن، وبعدها تركت المنزل لنا وذهبت وقامت بتأجير شقة لها ورفضت كل المحاولات وعندما غضبت وتهورت لأول مره فى حياتى وضربتها ذهبت تانى يوم لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع ضدى ورغم محاولات أولادى معها لإثنائها عن ذلك القرار تمسكت به وطردتهم فأنا لا أدرى ماذا حدث لها فى عقلها لتقوم دون مقدمات بتلك التصرفات".

فيما ردت الزوجة "دعاء" أمام محكمة الأسرة على دعوى الطاعة: "كل شخص لديه طاقة تحمل وأنا عشت مع زوجى 22 عاما صبر ورضا ومكافحة حتى أديت رسالتى وكبرت بناتى وأصبحن يعتمدن على أنفسهن لذا قررت الحصول على الطلاق بعد أن ضربنى بعد كل هذا العمر وأعيش حياتى التى حرمنى منها زوجى فأنا كنت خادمة وأم وزوجة ولم أعش يوم لنفسى بسبب الضغوط فلم يسألنى فى يوم إذا كنت مرتاحة أم لا أهم شىء هو وأسرتى ومن حقى الآن الراحة منه وعندما رفض أقمت دعوى خلع وتركتهم".

يذكر أن المحكمة بعد الاستماع إلى الشهود وبيان عدم طاعة الزوجة ورفضها الذهاب إلى منزلها مع زوجها، قضت لصالحه.