ضبط 4 عاطلين بحوزتهم سلاح نارى وربع كيلو حشيش فى البحيرة

تمكن، منذ قليل، رجال مباحث مركز شبراخيت بالبحيرة من القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم سلاح نارى وربع كيلو حشيش، وتبين أن 2 من المتهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى جنائية، وجار عرضهم على النيابة.

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث مركز شرطة شبراخيت، برئاسة الرائد محمود الشحيمى رئيس المباحث، تفيد بقيام "ش.م.م" عاطل وآخرين بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم "ر.م.ع" ومقيم عزبة التسعين مركز شبراخيت وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وعدد 3 طلقات من ذات العيار، و"ش.م.م" عاطل بحوزته عدد 11 قطعة لمخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما، ومبلغ مالى 355 جنيه وهاتف محمول "بقصد الاتجار" وآخران هاربان من أحكام قضائية فى جنايتين بإجمالى أحكام 10 سنوات وتحرر المحضر 9847/107/2015 جنايات مركز شبراخيت.