ضبط مسجل خطر بحوزته 125 جرام حشيش فى حملة تفتيشية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط مسجل خطر، سابق اتهامه فى 16 قضية، وبحيازته 125 جرامًا من مخدر الحشيش.

كان اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا خلال الساعات الماضية، يفيد بقيام إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بأسوان بحملة تفتيشية، كان من ضمن نتائجها ضبط المتهم خالد.ن، 28 سنة، عاطل، وله معلومات جنائية مسجلة تحت رقم (972) فئة ب قسم أول، وبحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر، تحرر له المحضر 7756 جنايات قسم أول، وجارٍ عرض المتهم على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.