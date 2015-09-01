اليوم.. مرافعة النيابة والدفاع فى قضية الحزام الأخضر

تستمع محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة والدفاع فى القضية المعروفة إعلاميًا "الحزام الأخضر"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويواجه المتهمون فى القضية عدة اتهامات؛ أبرزها التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.