وزارة الداخلية: ضبطنا مرتكبى واقعة قتل مسجل خطر بالوراق

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن ضباط مباحث قسم شرطة الوراق تمكنوا اليوم الاثنين، من ضبط مرتكبى واقعة قتل مسجل خطر فى الوراق فى مشاجرة الوراق التى راح ضحيتها مسجل خطر، توفى أثر إصابته بعدة طعنات متفرقة فى الجسد، مضيفًا أنه تم فرض السيطرة الأمنية فى المنطقة لعدم تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "العاشرة مساءً" على قناة دريم، أن المجنى عليه أصيب بعدة طعنات متفرقة فى الجسد توفى على أثرها، كما تم ضبط مرتكبى الواقعة، وهم كل من "جمعة طه، وأحمد طه، ومبروك طه، ومحمد موسى" جزارين، الطرف الثانى فى المشاجرة.

كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة "سلاح نارى طبنجة، وأسلحة أخرى بيضاء"، مؤكدًا أنه تبين من التحريات التى أجراها ضباط مباحث قسم الوراق أن الطرف الأول الذى توفى فى الواقعة يدعى "محمود على على" وشهرته "شعراوى"، 32 سنة مسجل خطر، سبق اتهامه فى 13 قضية آخرها قضية سرقة بالإكراه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها، وذلك على أثر خلافات بينهم بسبب الجيرة .

وأوضح عبد الكريم، أنه تبين من خلال التحريات التى أجرها ضباط المباحث بقسم شرطة الوراق، أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة بينهم، قام المجنى عليه "شعراوى" باستخدام سلاح نارى "طبنجة" أطلق منها عدة أعيرة نارية، أصيب على أثرها الطرف الثانى المتهمين فى الواقعة، قام على أثرها المتهم الرابع "محمد موسى" بالتعدى بسلاح أبيض محدثًا عدة إصابات على المجنى عليه مما نتج عنه وفاته.

وأشار إلى أنه تم ضبط جميع المتهمين "محمد موسى" وشهرته "ممس" أحد مرتكبى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسه المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين، موضحًا أنه تم السيطرة الأمنية فى المنطقة لعدم تجدد الاشتباكات مرة أخرى.