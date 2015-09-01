الطب الشرعى: تقرير وفاة نجل "السويدى" ينتظر نتائج المعمل "الكيميائى"

قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، إن تقرير وفاة إسماعيل السويدى نجل رجل الأعمال أحمد السويدى، الذى طلبته نيابة شرق القاهرة ما زال ينتظر انتهاء تقرير "المعمل الكيميائى" الخاص بالطب الشرعى وأنه فور انتهائه سيتم تسليمه إلى النيابة.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن تشريح جثمان المتوفى إسماعيل السويدى تم قبل عملية الدفن وذلك بناء على طلب النيابة وأنه سيتم إعداد التقرير بالكامل ثم الإفصاح عن نتائجه.

وأوضح المتحدث باسم الطب الشرعى أن نتائج تقرير المعمل الكيميائى ستوضح الحقيقة الكاملة وراء وفاة إسماعيل السويدى وإذا ما كان هناك شبهات انتحار أم أن وفاته طبيعية ولا يشوبها شبهات أخرى.

كان المستشار إبراهيم أبو عقل، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، قد أمر بتشريح جثمان إسماعيل أحمد السويدى، نجل رجل الأعمال أحمد السويدى، وذلك لمعرفة الأسباب التى أدت إلى وفاته.

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