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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع البلاستيك بشبرا الخيمة

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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع البلاستيك بشبرا الخيمة انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع البلاستيك بشبرا الخيمة
أمر محمد الشيخ وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب حريق مصنع البلاستيك، بمنطقة المنشية الجديدة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وبسؤال "خالد محمد سعيد" مدير المصنع و"خليل رشاد" فنى صيانة فى تحقيقات النيابة، أكدا أن الحريق نشب بغلاية تحوى زيوت تستخدم فى انصهار البلاستيك وأن الذى ساعد على زيادة شدة الحريق هو وصول النيران لمخزن سولار بالطابق الأرضى، موضحين أن المصنع مكون من 3 طوابق والحريق أتى عليهم بالكامل وأن الخسائر المبدئية وصلت لـ20 مليون جنيه.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغاً بنشوب حريق بمصنع اسبيرو للبلاستيك بشارع الوحدة العربية بمنطقة المنشية الجديدة وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده واستمرت عملية الإطفاء 7 ساعات متواصلة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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