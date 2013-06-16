أنجولا تبدأ تصدير الغاز المسال بشحنة إلى البرازيل

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

قال مشروع للغاز الطبيعي المسال في أنجولا في بيان إنه بدأ تصدير الغاز معلنا عن إرسال أول شحنة إلى البرازيل اليوم الأحد.

وكان من المقرر أن يبدأ المشروع الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار التصدير منذ 18 شهرا لكنه واجه صعوبات بسبب مشكلات فنية واندلاع حريق في أبريل.

وقالت شركة أنجولا للغاز الطبيعي المسال "بيعت أول شحنة لشركة النفط والغاز الوطنية الأنجولية سونانجول ويجري شحنها حاليا إلى البرازيل على متن السفينة سونانجول سامبيزانجا وهي واحدة من سبع سفن لنقل الغاز المسال متعاقدة لفترة طويلة مع المشروع.

"هذه أول إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال منذ 2010 وهي مصدر جديد لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليه."

وكان من المقرر أن تصدر أنجولا الغاز المسال إلى مشترين أمريكيين لكنها اضطرت للتحول إلى أسواق أخرى إثر الزيادة السريعة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

وقال المشروع إن لديه عددا كبيرا من اتفاقات البيع مع شركات طاقة في أنحاء العالم ويجري التفاوض حاليا على مزيد من الصفقات.

وتدير شيفرون الأمريكية المشروع وتملك حصة فيه قدرها 36.4 بالمئة بينما تبلغ حصة سونانجول 22.8 بالمئة. وتملك كل من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية 13.6 بالمئة.

وقال المشروع إنه يتوقع أن تعاني سوق الغاز المسال من شح المعروض في الأعوام المقبلة.

وأضاف المشروع الذي تبلغ طاقته 5.2 مليون طن سنويا ويعد أكبر استثمار على الإطلاق بصناعة النفط والغاز في أنجولا إنه سيسهم مساهمة رئيسية في الرخاء المالي لثاني أكبر بلد منتج للنفط في افريقيا.