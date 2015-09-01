أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط كهربائى سيارات بحوزته حشيش بالفرافرة

Google+ Print
ضبط كهربائى سيارات بحوزته حشيش بالفرافرة ضبط كهربائى سيارات بحوزته حشيش بالفرافرة
تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، برئاسة النقيب عمرو حشاد رئيس المباحث، من ضبط كهربائى سيارات بحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش فى حملة أمنية بدائرة المركز، وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 927 إدارة مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بتمكن قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة من ضبط عصام .ع .ا 40 سنة كهربائى سيارات مقيم منطقة عين شمس، وبحوزته قطعة كبيرة يشتبه فى كونها جوهر مخدر الحشيش، والتى اعترف بحيازتها بقصد التعاطى وتم تحريزها، وتحرر
>بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365