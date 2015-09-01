ضبط كهربائى سيارات بحوزته حشيش بالفرافرة

تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، برئاسة النقيب عمرو حشاد رئيس المباحث، من ضبط كهربائى سيارات بحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش فى حملة أمنية بدائرة المركز، وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 927 إدارة مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بتمكن قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة من ضبط عصام .ع .ا 40 سنة كهربائى سيارات مقيم منطقة عين شمس، وبحوزته قطعة كبيرة يشتبه فى كونها جوهر مخدر الحشيش، والتى اعترف بحيازتها بقصد التعاطى وتم تحريزها، وتحرر

>بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.