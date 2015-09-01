سقوط "القشيشى" فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط "القشيشى" خلال حملة أمنية بحوزتة أقراص مخدرة قبل توزيعها على عملائة بقليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم عنان حجاج رئيس مباحث قسم قليوب بالواقعة.

كان النقيب هانى ملاك معاون مباحث القسم تمكن من ضبط المدعو "ابراهيم.م.ا" وشهرته إبراهيم القشيشى بحوزته 10 شرائط Tidol XL 225 و4 شرائط YRAMADOL 225

>وأمام العقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة اعترف المتهم بحيازتة للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة التجارة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.