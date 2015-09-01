تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من القبض على موظف بمجمع محاكم الإسماعيلية بتهمة النصب.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة يفيد بتلقيه بلاغ من المدعو (أ . ع . أ) موظف بشركة كهرباء القناة يتهم فيه المدعو (م . م . م ) مواليد 1977 موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية بالاستيلاء منه على مبلغ 20 الف جنيه بدعوى تشغيل شقيقه ( ع ) فى مجمع محاكم الإسماعيلية ولكنه لم يف بالاتفاق .
واتهمه المبلغ بقيامه بالنصب والاحتيال عليه وعدم توظيف شقيقه مطالبا باعادة المبلغ الذى تحصل عليه وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق كلام الشاكى .
وتمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم وتبين انه سبق اتهامه فى 6 قضايا نصب وخيانة أمانة.
تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5780 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.