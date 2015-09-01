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القبض على موظف بمجمع محاكم الإسماعيلية بتهمة النصب

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القبض على موظف بمجمع محاكم الإسماعيلية بتهمة النصب القبض على موظف بمجمع محاكم الإسماعيلية بتهمة النصب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من القبض على موظف بمجمع محاكم الإسماعيلية بتهمة النصب.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة يفيد بتلقيه بلاغ من المدعو (أ . ع . أ) موظف بشركة كهرباء القناة يتهم فيه المدعو (م . م . م ) مواليد 1977 موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية بالاستيلاء منه على مبلغ 20 الف جنيه بدعوى تشغيل شقيقه ( ع ) فى مجمع محاكم الإسماعيلية ولكنه لم يف بالاتفاق .

واتهمه المبلغ بقيامه بالنصب والاحتيال عليه وعدم توظيف شقيقه مطالبا باعادة المبلغ الذى تحصل عليه وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق كلام الشاكى .

وتمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم وتبين انه سبق اتهامه فى 6 قضايا نصب وخيانة أمانة.

تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5780 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365