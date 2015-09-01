ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وزجاجات بيرة وتنفيذ 696 حكما ببنى سويف

شنت مديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وزجاجات بيرة وتنفيذ 696 حكما.

تمكنت الحملة التى قادها العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن والمقدم محمد البرنس نائب المأمور من ضبط عصام .ع.ح عاطل مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 ، تحرر له المحضر رقم 2015/4738 إدارى مركز الفشن، وعاطف .ص.ع فلاح مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/4739 إدارى مركز الفشن.

كما تم ضبط عيد .ح.ع سائق مقيم بندر إهناسيا وبحوزته (24) زجاجة بيرة استيلا بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/12994 جنح مركز إهناسيا وطارق .م.ن عاطل مقيم بنى حدير مركز الواسطى وبحوزته (15) زجاجة بيرة استيلا بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/18111 جنح مركز الواسطى.

كما نجحت الحملة من تم تنفيذ (696) حكما شملت [ 2 حكم جناية - 456 حبس جزئى - 83 حبس مستأنف - 100 غرامات جزئية - 6 غرامات مستأنفة - 49 مخالفات ] وإجمالى المبالغ المحصلة (1400) جنيه.