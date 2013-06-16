محمود قابيل يدعو معتصمي "الثقافة" للحوار مع الوزير "لكشف حقائق غير معلومة"

"عبدالعزيز" يؤكد لـ"قابيل": أنا مصر على استكمال ضبط المسار داخل الوزارة

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

استقبل الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، الفنان محمود قابيل للاستماع إلى رؤيته للثقافة والفن، والاطلاع على حقيقة الشائعات التي تدور حول ثروة مصر من الوثائق النادرة ومستقبل الإبداع والسينما.

وأكد وزير الثقافة، في بيان أصدره اليوم، إصراره على استكمال ضبط المسار المالي داخل الوزارة، وتدعيم الوزارة بالكفاءات، وعدم السماح بالتعرض لوثائق مصر أو ثقافتها أو إبداعها، مشيرا إلى أن دعم جميع الفنون وتنوعها في كل بقعة بمصر هو هدف الوزارة.

وأشار وزير الثقافة إلى أنه لن يسمح بتوقف أي مهرجان سينمائي في مصر، سواء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أو مهرجان الأقصر أو غيرهما، موضحا أنه فور توليه الوزارة دعم مهرجان الإسماعيلية ولم يسمح بتعطله، وأنه سيدعم جميع مسارات الفنون والإبداع بمصر.

ومن جانبه، أوضح الفنان محمود قابيل أنه سعيد بالمصارحة والوضوح الذي اتسم به اللقاء، داعيا جميع المثقفين والفنانين إلى التواصل والحوار مع وزير الثقافة للاطلاع على كم كبير من الحقائق غير المعلومة حتى الآن.

جدير بالذكر أن الفنان محمود قابيل وأعضاء حركة "مقاتلون من أجل مصر" نظموا وقفة احتجاجية، اليوم، أمام دار الكتب والوثائق القومية، وتفقد قابيل سبل تأمين الوثائق القومية إلكترونيا بصحبة الدكتور خالد فهمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.