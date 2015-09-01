بالصور.. ضبط مخبزين ببنى سويف باعا 1.5 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء

تمكنت مباحث التموين ببنى سويف، اليوم الاثنين، بقيادة المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث، من ضبط مخبزين فى بندر ببنى سويف لبيعهما 1.5 طن دقيق بلدى مدعم بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 مخابز بلدية لوجود مخالفات متعددة ما بين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل على واجهة المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الانتظام بالقيد فى سجل حركة الدقيق.

شارك فى الحملة النقيب معتز محمد وكيل القسم ومعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر ووائل حمدان ومحمود عبد المولى محمود.



>