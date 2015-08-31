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نفوق 4 حيوانات فى احتراق منزلين بسوهاج

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نفوق 4 حيوانات فى احتراق منزلين بسوهاج نفوق 4 حيوانات فى احتراق منزلين بسوهاج
سيطرت قوات الحماية المدنية فى سوهاج بإشراف العميد علاء الدين السعيد، على حريق نشب فى منزلين بنجع العرب التابع لقرية الغريزات دائرة مركز المراغة دون خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مركز شرطة المراغة بنشوب الحريق بالذى اسفر عن 4 رؤوس ماشية .

تبين من التحريات - التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز ومعاوناه النقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب- نشوب الحريق فى منزل "عبد الحميد. م" 65 سنة عامل وامتد لمنزل "السيد .ح" - 43 سنة عامل ولم ينتج عنه اى إصابات بأحد وانحصرت الخسائر فـى نفوق "2" رأس ماشية وعدد "2" رأس ماعز وبعض الطيور واحتراق دراجة بخارية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.

وبسؤال مالكى المنزلين أيدا ما جاء بالفحص والتحريات ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفيا الشبهة الجنائية، فتحرر المحضر رقم 3851 إدارى المركز لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365