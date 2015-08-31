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ضبط ميكانيكى بحوزته 13 طربة حشيش على طريق مطروح

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ضبط ميكانيكى بحوزته 13 طربة حشيش على طريق مطروح ضبط ميكانيكى بحوزته 13 طربة حشيش على طريق مطروح
تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الاثنين، بتمكن الخدمة المتمركزة على الطريق الساحلى من ضبط ميكانيكى سيارات وبحوزته 13 طربة حشيش، كان يخفيها داخل سيارة ملاكى.

تمكن ملازم أول أحمد صبرى هاشم، الضباط بإدارة البحث الجنائى والقوة المرافقة والمعينين خدمة تمركز بمنطقة الكيلو 100 - 130 على الطريق الساحلى فى الاتجاه إلى مطروح من ضبط "صلاح.أ.م" (31 سنة) ميكانيكى سيارات، مقيم مطروح أثناء استقلاله السيارة رقم 5713 ج هـ ف، ماركة هيونداى النترا سوداء اللون، بتفتيش السيارة ضبط بداخلها عدد 13 طربة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم التحفظ على السيارة والمتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365