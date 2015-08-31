سقوط أفراد تشكيل عصابى خطفوا مفتش صيدلة وصوروه عاريا فى سوهاج

ألقى رجال مباحث قسم أول سوهاج القبض على أفراد تشكيل عصابى يضم فتاتين وشابين هددوا مفتش صيدلة بسلاح أبيض واستولوا على متعلقاته بعدما جردوه من ملابسه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وصوروه عاريا وتركوه داخل شقة وفروا هاربين.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من قسم أول يفيد بأن مجهولين خطفوا "م. م. "- 33 مفتش صيدلة مقيم فى منطقة بنى حميل دائرة مركز البلينا - واستولوا على متعلقاته الشخصية فأمر بكشف غموض الحادث وتشكل فريق بحث - أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية.

توصلت جهود الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول إلى أن أثناء قيادة المجنى عليه أثناء لسيارته رقم 28940 ملاكى سوهاج فى شارع كورنيش النيل الغربى دائرة القسم سقط مجهولان أمامها بدعوى أنه صدمهما ثم طلبا منه توصيلهما إلى مستشفى فى الطريق هدداه بسلاح أبيض واقتاداه إلى شقة واستوليا منه على طبنجة حلوان عيار 9 مرخصة برقم 963172 ومبلغ وهاتفه المحمول ورخصة السلاح واجبروه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وصوروه عارياً.

تم وضع خطة بحث وإغلاق كل المخارج والمخارج لدائرة القسم وحصر دائرة الاشتباه فى أوصاف مرتكبى الواقعة وتوصلت الجهود إلى أنهم كلا من "و. خ. م" 25 سنة عاطل و" آيات. أ.ح" 20 سنة لا تعمل و "سمر. ع.ك " - 23 سنة لا تعمل - مقيمون بشارع ترعة نجع حمادى دائرة القسم و" شعبان. خ " 21 سنة عاطل مقيم فى شارع التحرير دائرة قسم ثان حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه وابتزازهم وإجبارهم على توقيع على إيصالات أمانة.

عقب تقنين الإجراءات ضبطت الشرطة المتهمين وبحوزتهم المسروقات و"8" إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليه وهاتف محمول و "2" سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة فتحرر لهم المحضر رقم 8526 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2015 وباشرت معهم النيابة التحقيق.

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