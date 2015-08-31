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تأجيل دعوى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمشروع التوسعات لـ10 نوفمبر

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تأجيل دعوى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمشروع التوسعات لـ10 نوفمبر تأجيل دعوى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمشروع التوسعات لـ10 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من جامعة للعلوم والتكنولوجيا، والتى تطالب بإصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط العام والتراخيص اللازمة لإنشاء مشروع توسعات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمخصص لها الأرض بمنطقة النوادى مساحة 20 فدانا بغرض توسع وامتداد لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رقم 257 بتاريخ 18 مارس 1998، والذى أكده الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 29231 لسنة 58 ق والمؤيد بحكم محكمة الإدارية العليا ليعد نهائيا، لجلسة 10 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 31240 لسنة 65ق، كلا من هيئة المجتماعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر، حيث ذكرت أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط العام لتحقيق غرض تخصيص الأرض لكونها تابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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