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"عشم" يشارك في مهرجان "مالمو للسينما العربية" في السويد

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"عشم" يشارك في مهرجان "مالمو للسينما العربية" في السويد "عشم" يشارك في مهرجان "مالمو للسينما العربية" في السويد

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

صرح المنتج محمد حفظي أن فيلم "عشم"، يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن الدورة الثالثة من مهرجان مالمو للسينما العربية.

وأضاف أن الفيلم يشارك حاليا في مهرجان الفيلم العربي الفرنسي في دورته التاسعة عشرة بالأردن، التي انطلقت يوم 13 يونيو الحالي ويستمر حتى 22 يونيو، ويعرض الفيلم يوم 18 يونيو ضمن فاعليات المهرجان، حيث يشمل برنامج العروض العديد من الأفلام الروائية والوثائقية التي حظيت بجوائز رفيعة في أكثرمن مهرجان خلال آخر عامين.

وأشار إلى أن الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية ضمن الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المملكة المغربية، والتي تنطلق خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر المقبل.

فيلم "عشم" إنتاج شركة فيلم كلينك، يعد هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للـمخرجة ماجي مرجان في مجال الإخراج، بعد عدة تجارب وثائقية ومتوسطة الطول، وهو أيضا تجربتها الأولى في التأليف.

وكان الفيلم قد حصل مؤخرا على تنويه خاص من لجنة تحكيم الـمهرجان الدولي لأفلام الشرق في جنيف، حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما شارك "عشم" في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة بـمهرجان الدوحة "ترايبيكا السينمائي" في دورته الثالثة، وحاز على إعجاب النقاد الذين أكدوا أنه تجربة أولى فريدة من نوعها ومغامرة للمخرجة والكاتبة ماجي مرجان.

ويقدم فيلم "عشم" 6 قصص متشابكة تدور حول الطموح والإحباط والأمل الذى رافق أحداث ثورة 25 يناير، ويعتمد الفيلم على بطولة جماعية للكثير من الوجوه الشابة والممثلين الكبار، حيث شارك في التمثيل بالفيلم المخرج الكبير محمد خان والمخرج المسرحي محمود اللوزي، ومعهم الوجوه الشابة أمينة خليل التي تألقت في مسلسلي شربات لوز وطرف تالت، سلمى سالم، سيف الأسواني، شادي حبشي، علي قاسم، مروة ثروت، منى الشيمي، مينا النجار، نجلاء يونس، نهى الخولي، هاني إسكندر، هاني سيف.

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