ضبط مخدرات متنوعة ومراكب نيلية مخالفة بـ5 محافظات

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية القبض على "سيد.ع"- 36 سنة نقاش - وبحوزته "9" طرب حشيش وزنت نحو 2 كيلو و250 جراما و325 جنيهاً، أثناء تواجده بمنطقة سكنه فى دائرة القسم، وأقر بحيازته للمواد المخدر بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع فتحرر له المحضر رقم 7786 جنايات القسم لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة.

وفى الإسماعيلية ضبط رجال المباحث بالاشتراك مع مباحث المخدرات عاطلين بحوزتهما حقيبة داخلها 124 لفافة هيروين .

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالقبض على كل من "ب.م.س"- 21 سنة عاطل - مطلوب حبسه سنة فى القضية رقم 226 جنح رابع العريش لسنة 2012 "تلاعب فى موازين" و"أ.م.س" - 25 سنة عاطل - سبق اتهامه فى القضية رقم 1179 جنح قسم ثالث العريش لسنة 2010 "مخدرات" ومطلوب حبسه شهرين فى القضية رقم 313 جنح ثالث العريش لسنة 2015 "ضرب" وبحوزتهما حقيبة بها 124 لفافة بداخلها قطع حجرية من جوهر الهيروين وزنت حوالى (150 جرام) وميزان حساس رقمى و5 سرنجات بلاستيكية جديدة و 50 جنيها و2 تليفون محمول.

وبمواجهتهما اعترف العاطلان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع والميزان الحساس لتجهيز المواد المخدرة والهواتف، لتسهيل الاتصال بعملائهما كما اعترفا باتخاذهما طريق الإسماعيلية - بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطهم فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت معهما النيابة التحقيق.

وفى القليوبية ضبط رجال مباحث التموين صاحب فرن بمركز طوخ يتاجر فى الدقيق المدعم حيث باع 950 جوالا زنة 50 كيلو فى السوق السوداء بإجمالى 120 ألف جنيه، وتم وقف أى تعاملات معه وإلغاء رخصة المخبز ومطالبته بسداد الأموال للدولة وتحرر له المحضر رقم 32719 جنح مركز طوخ، لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة.

وفى سوهاج ألقى ضباط مباحث مركز شرطة جهينة برئاسة الرائد أحمد صلاح القبض على عاطل بحوزته 7 طرب حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه لشمال المحافظة اللواء عاطف أبو العباس بورود معلومات أكدت صحتها التحريات بجلب "ح.أ.م" - 39 سنة عاطل ومقيم فى نزه الدقيشية التابعة لمركز جهينة - كمية من المواد المخدرة .

تشكل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال بعضوية الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث جهينة - تمكن من ضبط المتهم أثناء قيادته للسيارة رقم 11342 نقل سوهاج وبحوزته "7" طرب حشيش و300 جنيهاً وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر له المحضر رقم 2245 إدارى المركز لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة.

وشنت شرطة البيئة والمسطحات المائية، بالشرقية، بإشراف اللواء خالد يحيى، مدير الأمن حملة على بحر مويس وترعة الإسماعيلية، لضبط المراكب غير المرخصة، وغير المطابقة لاشتراطات الأمان، وأسفرت عن ضبط ومصادره 8 مراكب غير مرخصة وبدون لوحات وغير مطابقة لاشتراطات الأمان والترخيص والتحفظ عليهم بالمفرق السمكى بالعباسة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة.