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"المفوضين" توصى برفض دعوى صاحب حمام باب البحر بوقف برنامج "المستخبى"

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"المفوضين" توصى برفض دعوى صاحب حمام باب البحر بوقف برنامج "المستخبى" "المفوضين" توصى برفض دعوى صاحب حمام باب البحر بوقف برنامج "المستخبى"
أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من فتحى محمد عبد الرحمن خضر صاحب حمام باب البحر، مطالبًا بوقف برنامج "المستخبى" للمذيعة منى العراقى على قناة "القاهرة والناس".

واختصم فتحى محمد عبد الرحمن خضر -فى دعواه التى حملت رقم 28810- كلا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانونى لقناة القاهرة والناس.

وأوضح المدعى أنه فوجئ أثناء تواجده بحمام البحر الذى يملكه ومعه أربعة من العاملين لديه بالحمام وعدد 21 من مرتادى الحمام باقتحام أجهزة الأمن، وكان بحوزتهم كاميرات تليفزيونية تابعة لبرنامج المستخبى الذى تقدمه الإعلامية منى العراقى على قناة القاهرة والناس، وتم القبض عليهم، بتهمة ممارسة الشذوذ، وقامت قناة القاهرة والناس من خلال البرنامج بأكبر حملة تشهير بهم.

وأضاف أنه على الرغم من أن المحكمة أصدرت أحكاما لصالحهم بالبراءة من التهمة، إلا أن القناة لم تعلن اعتذارها عن هذا الأداء الإعلامى، الذى نال من شرفهم وسمعتهم ولم تمنحهم حق الرد.

وأكد المدعى أن منى العراقى تعمدت من خلال برنامجها الإساءة والتشهير بهم تحت سمع وبصر جميع الجهات الإدارية، ولم تلتزم الأمانة والموضوعية وتحرى الدقة فيما تبثه ضده و25 مواطنا آخر.

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مصر 365