سقوط سائق عرض على ضابطى آداب ممارسة الجنس مع ساقطتين بالمهندسين

فى واقعة غريبة تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط سائق بتهمة تسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة.

تفاصيل القضية بدات بعد أن كلف اللواء أسامة عايش مدير النشاط الدولى بالإدارة، العميد أشرف كسبة والمقدم سيد عبد الغفار ضباط النشاط الخارجى بعمل تحريات واستطلاع ومراقبة إحدى شقق الدعارة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

فى الساعة العاشرة ونصف مساء وأثناء تلك المهمة واستقلال الضباط سيارة ملاكى أمام إحدى "الكافيهات السياحية بجامعة الدول العربية "، وقف شخص يستقل سيارة اجرة بقيادته وتوجه إلى السيارة التى بها الضباط دون معرفة هويتهم وطبيعة عملهم ودار حديث بينهم، والذى تضمن أن السائق عرض على الضباط جلب نسوة ساقطات لممارسة الجنس الحرام معهم مقابل 3500 جنيه للفتاتين.

الأمر الذى أثار انتباه الضباط واستكملوا الحوار وتم الاتفاق معه على جلب فتاتين وبالفعل وبعد حوار دار بينهم لمده ساعة وصلت فتاتين إلى السائق واستقلوا السيارة الملاكى الخاصة بالضباط وبصحبتهم السائق والفتاتين للذهاب إلى الشقة، إلا أنهم فوجئوا باصطحابهم إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب .

وبتفتيش المتهمين تم ضبط 3600 جنيه وهواتف محمولة وملابس داخلية وحبوب منشطة وبمواجهتهم اعترفوا بما هو منسوب إليهم، وتبين أن السائق يدعى " أحمد .ع " 37 سنة سائق و "ماريان .ش " 26 سنة سبق اتهامها فى 4 قضايا آداب ودعارة و "إيمان . ح " 23 سنة وبالعرض على اللواء ذكرى أبو زينة أمر بتحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهمين إلى النيابة للتحقيق .