بالصور| حسام غالي وعبد المنعم الصاوي في العرض الخاص لـMan of Steel في مصر

كتب : هشام أمين منذ 36 دقيقة

شهدت سينما imax بمول أمريكان بلازا الشيخ زايد عرض فيلم سوبر مان الجديد Man of Steel بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير منهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، المهندس إسماعيل عثمان، المخرج يسري نصر الله، المنتج جابي خوري، المخرجة ساندرا نشأت، الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدراة اليوم السابع، الكاتب الصحفي جلال دويدار، خالد الدراندلي، عضو مجلس إدراة النادي الأهلي، حسام غالي، لاعب وسط الأهلي، سيدة الروتاري والغنرويل سامية أبوالفتوح، رجل الأعمال عبد المنعم الصاوي وغيرهم ممن شاركوا في الأجواء الاحتفالية للفيلم الذي بدأ بعرض لايف في الهواء الطلق بساحة المول حيث قام رجلا يرتدي ملابس سوبر مان بالطيران أعلى الحضور وسط اجواء مليئة بالبهجة ثم قام دونالد ستاندلد "شبيه" سوبر مان بالنزول للجمهور من أعلى سلم وسط العاب الـ fire works التي أشعلها الفنان أحمد عصام.

تميز الحفل بآجواء الفخامة والاثارة وقام بتنظيمه أشرف هريدي الذي نال الكثير من التهاني خلال العرض.

فيلم سوبرمان الجديد "Man of Steel" أو الرجل الخارق من بطولة الممثل الإنجليزي هنري كافل،كيفن كوستنر، راسل كرو، إيمي أدامز ومن تأليف دافيد جوير وإخراج زاك سايندر الشهير بإخراج أفلام " Watchme " و"300".