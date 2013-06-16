أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| حسام غالي وعبد المنعم الصاوي في العرض الخاص لـMan of Steel في مصر

Google+ Print
بالصور| حسام غالي وعبد المنعم الصاوي في العرض الخاص لـMan of Steel في مصر بالصور| حسام غالي وعبد المنعم الصاوي في العرض الخاص لـMan of Steel في مصر

كتب : هشام أمين منذ 36 دقيقة

شهدت سينما imax بمول أمريكان بلازا الشيخ زايد عرض فيلم سوبر مان الجديد Man of Steel بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير منهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، المهندس إسماعيل عثمان، المخرج يسري نصر الله، المنتج جابي خوري، المخرجة ساندرا نشأت، الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدراة اليوم السابع، الكاتب الصحفي جلال دويدار، خالد الدراندلي، عضو مجلس إدراة النادي الأهلي، حسام غالي، لاعب وسط الأهلي، سيدة الروتاري والغنرويل سامية أبوالفتوح، رجل الأعمال عبد المنعم الصاوي وغيرهم ممن شاركوا في الأجواء الاحتفالية للفيلم الذي بدأ بعرض لايف في الهواء الطلق بساحة المول حيث قام رجلا يرتدي ملابس سوبر مان بالطيران أعلى الحضور وسط اجواء مليئة بالبهجة ثم قام دونالد ستاندلد "شبيه" سوبر مان بالنزول للجمهور من أعلى سلم وسط العاب الـ fire works التي أشعلها الفنان أحمد عصام.

تميز الحفل بآجواء الفخامة والاثارة وقام بتنظيمه أشرف هريدي الذي نال الكثير من التهاني خلال العرض.

فيلم سوبرمان الجديد "Man of Steel" أو الرجل الخارق من بطولة الممثل الإنجليزي هنري كافل،كيفن كوستنر، راسل كرو، إيمي أدامز ومن تأليف دافيد جوير وإخراج زاك سايندر الشهير بإخراج أفلام " Watchme " و"300".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا