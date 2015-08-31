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القبض على صاحب مصنع مناديل وبحوزته400ألف عبوة من مخلفات الورق بالطالبية

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القبض على صاحب مصنع مناديل وبحوزته400ألف عبوة من مخلفات الورق بالطالبية القبض على صاحب مصنع مناديل وبحوزته400ألف عبوة من مخلفات الورق بالطالبية
ألقى ضباط مباحث والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع للمنتجات الورقية بالطالبية وذلك لقيامه بتصنيع المناديل من خامات رديئة بدون ترخيص.

وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام المتهم أنس ع م أ 29 سنة صاحب مصنع لصناعة المنتجات الورقية (المناديل) بالطالبية بإدارة مصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة واستغلال علامة تجارية واسم تجارى بدون حق واستخدامه فى عملية تصنيع خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة والمطاعم ليغش بذلك جمهور المستهلكين ومعرضاً حياتهم والصحة العامة للخطر.

وتم شن حملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان المتحرى عنه أسفرت عن ضبطه وتم ضبط 400.000 علبة مناديل وفوطة وكمية كبيرة من القمامة الورقية، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365

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