ضبط عاطلين بحوزتهما 2 بندقية خرطوش و5 طلقات بمركز المحلة

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة القبض على عاطلين وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش و5 طلقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن الرائد أحمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة والملازم أول محمد أنسى والملازم أول محمد مجدى معاونى مباحث المركز والقوة المرافقة لهما، من ضبط المتهمين السيد شوقى محسن حسب النبى 31سنة عاطل مقيم قرية طرينه مركز المحلة وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار فى المحضر 36505 جنايات مركز المحلة.

كما تم ضبط محمد حسن إبراهيم أنور37 سنة صاحب مصنع نسيج مقيم قرية محلة أبو على مركز المحلة وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة لذات العيار فى المحضر 36527 جنايات مركز المحلة، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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