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مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق الغردقة

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مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق الغردقة مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق الغردقة
لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 5 آخرون، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة غارب، تم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام.

تلقى الدكتور حسام الدين جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف بالمحافظة، يفيد بتعامل طاقم سيارة إسعاف كود 905 - 719 مع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم 6172 بطريق الغردقة غارب كيلو 60 وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.

وأسفر انقلاب السيارة عن وفاة الطفلة "ندين أحمد عصام" 8 سنوات، والمصابين "أحمد عصام، ونورين أحمد عصام، 4 سنوات، وآدم أحمد عصام، 8 سنوات، وهبة أحمد بكرى 33 سنة، وزينب أحمد عويس 70 سنة"، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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مصر 365