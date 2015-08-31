مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق الغردقة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 5 آخرون، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة غارب، تم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى الدكتور حسام الدين جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف بالمحافظة، يفيد بتعامل طاقم سيارة إسعاف كود 905 - 719 مع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم 6172 بطريق الغردقة غارب كيلو 60 وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.
وأسفر انقلاب السيارة عن وفاة الطفلة "ندين أحمد عصام" 8 سنوات، والمصابين "أحمد عصام، ونورين أحمد عصام، 4 سنوات، وآدم أحمد عصام، 8 سنوات، وهبة أحمد بكرى 33 سنة، وزينب أحمد عويس 70 سنة"، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.