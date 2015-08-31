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تجديد حبس فلسطينى متهم برفع إشارة رابعة بكوبرى قصر النيل 15 يوما

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تجديد حبس فلسطينى متهم برفع إشارة رابعة بكوبرى قصر النيل 15 يوما تجديد حبس فلسطينى متهم برفع إشارة رابعة بكوبرى قصر النيل 15 يوما
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الاثنين، تجديد حبس فلسطينى الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه برفع إشارة رابعة أثناء تواجده أعلى كوبرى قصر النيل.

تعود تفاصيل القضية أثناء متابعة القوة الأمنية من قسم شرطة قصر النيل للحالة الأمنية بالمنطقة، ألقت القبض على أحد الأشخاص لرفعه علامة رابعة أثناء تواجده بكوبرى قصر النيل، وتبين أنه فلسطينى الجنسية، وحررالمحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبمواجهة النيابة العامة له أنكر التهمة المنسوبة إليه ، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.
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