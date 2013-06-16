كيف نتعامل مع المريض الذى يعانى من الفتق المختنق؟

يسأل قارئ، كيف يمكن التعامل مع حالة تعانى من فتق مخنوق وما هى الأعراض الظاهرة على هذا المريض حينها؟

الدكتور محمد المغاورى عبده استشارى الجراحة العامة والأوعية الدموية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى يوضح أن مريض الفتق المختنق هو مريض عانى كثيرا من الفتق، الذى يظهر فى جسم الإنسان فى شكل بروز تظهر عند السعال مثلا، وتختفى إذا ما نام الإنسان عليها.

والفتاق هو جزء من الأمعاء الداخلية للإنسان قامت بالخروج من خلال فتحة فى جدار البطن ومن الممكن أن تكون طبيعية مع الإنسان وهو نوع آخر يسمى الفتق الإربى أو الفتق السرى، وهناك نوع ينتج من العمليات الجراحية ويطلق عليه الفتق الجراحى.

وفى حالة الفتق المختنق يحدث للفتق نوع من الاختناق ويخرج خارج البطن ولا يستطيع الدخول مرة أخرى مثلما كان يحدث فى السابق لأن الأمعاء فى ذلك الوقت يكون قد حدث لها نوع من الانسداد، ويؤكد الدكتور محمد أن هذه الحالة من الحالات الطارئة جدا والتى يجب التعامل معها بسرعة شديدة وعلاجها بشكل عاجل.

وفيها يدخل المريض فى نفس اليوم الذى حدث فيه الاختناق فيقوم الطبيب بإجراء جراحة لعلاج الحاله ويجب مراعاة السرعة فى العلاج لأن الأمعاء تكون فى حالة اختناق شديد مما قد يؤدى إلى اختناق الأمعاء وعدم وصول الدم لها، وبالتالى يكون المريض فى خطر داهم .

أما فى حالات الفتق العادية يحدد الطبيب للمريض موعدا للعملية للتخلص من الفتق تحسبا لعدم حدوث مشكلات فيما بعد قد تؤدى إلى اختناقه والدخول فى مشكلة كبيرة.

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