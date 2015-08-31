ضبط عاطل اقتحم منزل جارته وحاول اغتصابها بالحوامدية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل اقتحم منزل ربة منزل بمنطقة الحوامدية محاولاً الاعتداء عليهاً جنسياً بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، لكنها استغاثت بالجيران فتم ضبطه من قبل الأهالى.

وبانتقال المقدم هانى عكاشة رئيس المباحث تم ضبط المتهم ويدعى محمد.م 20 سنة عاطل، واعترف بمحاولة التعدى جنسياً على أمل.س 30 سنة ربة منزل داخل منزلها بالحوامدية، مستغلاً تواجدها بمفردها، وتحرر محضر للمتهم وأخطر اللواء طارق نصر وتولت النيابة التحقيقات.

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