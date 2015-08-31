تجديد حبس خلية إرهابية 15 يوما لاتهامها بارتكاب أعمال تخريبية فى العاشر

قرر المستشار نصر حشيش، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس 7 من أفراد خلية إرهابية تنتمى لجماعة الإخوان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 5497 جنح ثانى العاشر من رمضان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التى باشرها أمير الأيوبى وكيل النائب العام بنيابة العاشر من رمضان ، قيام خلية إرهابية مكون من كل من: "معاذ أحمد محمد، أحمد فكرى أحمد وحسنى محمد طلعت وإسلام عطية على ومحمد أحمد عبد الحميد وعبد الرحمن عدنان أبو العلا والسيد قاسم صالح على"، بتأجير شقة بمنطقة ابنى بيتك بمدينة العاشر من رمضان، وتصنيع المواد المتفجرة لاستخدامها فى أعمال إرهابية، وتفجير أبراج الكهرباء وخطوط الغاز بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس، وتم ضبطهم بمعرفة الأمن الوطنى بالزقازيق، واعترفوا تفصيليا بارتكاب العديد من الوقائع الإرهابية بالعاشر وبلبيس.

وفى سياق متصل، قررت نيابة جنوب الشرقية إحالة 7 من أعضاء الإخوان لحيازتهم متفجرات بدائرة قسم ثان الزقازيق والتعدى على أفراد أمن جامعة الزقازيق إلى دائرة إرهاب الشرقية.