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تجديد حبس متهمين من غينيا لاتهامهما بالنصب على صاحب ورشة بمصر القديمة

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تجديد حبس متهمين من غينيا لاتهامهما بالنصب على صاحب ورشة بمصر القديمة تجديد حبس متهمين من غينيا لاتهامهما بالنصب على صاحب ورشة بمصر القديمة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، ظهر اليوم الاثنين، حبس متهمين يحملان جنسية دولة غينيا 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على صاحب ورشة والاستيلاء على أمواله فى منطقة القديمة .

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من صاحب ورشة يدعى "محمد.ح" يفيد بتردد شخصين من دولة غينيا، وهما "الفا،ع" 44 سنة، "الفاند بارى"، 43 عامًا، عليه، وأنهما طلبا منه التعاقد على صفقة تحويل أوراق سوداء اللون، إلى أوراق مالية فئة المائة دولار، من خلال إضافة مادة كيميائية على الأوراق.

وأضاف صاحب الورشة، أن الشخصين استلما منه 3000 جنيه لشراء المادة الكيميائية، وتصنيع مئات الآلاف من الدولارات، مقابل إعطائه 10 ملايين جنيه، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما داخل الورشة، وبحوزتهما الأوراق السوداء، ومبالغ مالية «محولة» إلى دولارات، وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين بالمضبوضات أنكروا التهمة المنسوبة إليهما، ونفوا ارتكابهما للواقعة.

يذكر أن عبد الحميد الفقى وكيل نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار تامر العربى رئيس النيابة، أمر بحبس المتهمين سابقا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

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مصر 365

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