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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 قطع سلاح نارى و4 طلقات بقسم أول المحلة

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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 قطع سلاح نارى و4 طلقات بقسم أول المحلة ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 قطع سلاح نارى و4 طلقات بقسم أول المحلة
ألقى ضباط مباحث قسم أول المحلة القبض على 4عاطلين وبحوزته 4 قطع سلاح نارى و4 طلقات فى حملة أمنية تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قادها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود.

وشارك فيها الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة ومعانوه أسفرت الحملة عن ضبط حسن ج. 21سنة عاطل وبحوزته طبنجة عيار 6,5م فى المحضر 9380جنايات أول المحلة، وضبط مصطفى خ. 21سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار فى المحضر 9738 جنايات أول المحلة،وضبط مصطفى ع. 25سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار فى المحضر 10133جنايات أول المحلة،وضبط محمود أ. 25سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

تحرر محضر بالواقعة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق
>مدير أمن الغربية،المباحث الجنائية، قسم أول المحلة، سلاح نارى، حملة أمنية.

فى نفس السياق، تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من ضبط تاجر هارب من سجن وادى النطرون 430 فى أحداث ثورة 25يناير من حكم حبس 10سنوات فى قضية مخدرات.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط عماد ع. 43سنة تاجر هارب وتم عرض المتهم على النيابة التى تولت التحقيق.

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