تموين المحلة تضبط طن سولار مدعم داخل محطة وقود بدون ترخيص

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط طن سولار مدعم داخل محطة وقود بدون ترخيص بقرية بلقينا مركز المحلة قبل بيعهم فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود ومعاونه النقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم من ضبط "أحمد ى م" 45 سنة مقيم بقرية بلقينا مركز المحلة صاحب محطة وقود بدون ترخيص وبحوزته طن سولار مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

تحرر المحضر 37730 جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.