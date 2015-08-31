ضبط 2744 كيلو لحوما فاسدة بمصنع بدون ترخيص بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 2744 كيلو لحوما فاسدة بمصنع بدون تراخيص بمدينة شبين الكوم وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد من ضبط 2744 كيلو لحوما فاسدة بمصنع بدون تراخيص بمدينة شبين الكوم، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم إخطار الإدارة البيطرية لأخذ عينة وتحليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.