حبس سيدتين 4 أيام لاتهامهما بخطف مواطن وسرقته فى سوهاج

أمر حمادة الصغير وكيل نيابة قسم أول سوهاج بإشراف المستشار أحمد جمال عوض مدير النيابة وسكرتارية جمال محمد على وجميل عبد الله وهانى عبد النور، بحبس المتهمين سفيان – خ ووليد – خ وآيات – أ وسحر – ع، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بخطف مفتش صيادلة وتصويره عاريا بعد سرقة هاتفه المحمول ونقوده وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول بسوهاج بلاغا من المجنى عليه محمود – م – م مفاده انه أثناء سيره بسيارته الخاصة بشارع البحر بدائرة القسم فوجئ بالمتهمين الأول والثانى يستقلان موتوسيكل وسقطا على الأرض وأصيب أحدهما قام المجنى عليه بتوصيلهما إلى إحدى الشقق الخاصة بهما وكانا فى انتظارهما المتهمتين الثالثة والرابعة ثم قاموا جميعا بالتعدى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ ألف جنيه وأجبروه على خلع ملابسه عاريا وتصويره وتهديده بعدم ابلاغ الشرطة ثم قاموا بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض.

بعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة، أمر حمادة الصغير وكيل نيابة قسم أول سوهاج بإشراف المستشار أحمد جمال عوض مدير النيابة وسكرتارية جمال محمد على وجميل عبد الله وهانى عبد النور بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.