مصرع طالبة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الثالث بالمنوفية

لقيت طالبة بقرية دمهوج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها حال قيامها بنشر الملابس، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من مصرع نجاة.ح 17 عاما طالبة ومقيمة بقرية دمهوج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها حال قيامه بنشر الملابس، تم نقلها إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.