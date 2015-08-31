سقوط مسجل خطر وبحوزته بنادق آلية وخرطوش وذخائر فى كرداسة

ألقت مباحث كرداسة القبض على مسجل خطر متهم بالاتجار فى الأسلحة والبلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين وعثر بحوزته على بندقيتين آليتين وخرطوش أمريكى و100 طلقة و5 خزن أسلحة فتم تحريز المضبوطات.

وردت معلومات إلى العميد بهاء سالم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر بقيام محمد.ث مسجل خطر بحيازة أسلحة نارية وذخائر للاتجار بها وفرض الإتاوات على المواطنين، وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث أمر بسرعة خروج مأمورية لإلقاء القبض عليه.

نجحت القوات التى ترأسها العميد بهاء سالم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث كرداسة والرائد عمرو عبد الجليل معاون مباحث كرداسة، من إلقاء القبض على المتهم الذى ضبط بحوزته بندقية آلية و75 طلقة و5 خزن طلقات آلى وبندقية خرطوش أمريكية الصنع "بوند اكشن " و25 طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بحيازتها للاتجار وفرض السيطرة بها .

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