أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط مسجل خطر وبحوزته بنادق آلية وخرطوش وذخائر فى كرداسة

Google+ Print
سقوط مسجل خطر وبحوزته بنادق آلية وخرطوش وذخائر فى كرداسة سقوط مسجل خطر وبحوزته بنادق آلية وخرطوش وذخائر فى كرداسة
ألقت مباحث كرداسة القبض على مسجل خطر متهم بالاتجار فى الأسلحة والبلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين وعثر بحوزته على بندقيتين آليتين وخرطوش أمريكى و100 طلقة و5 خزن أسلحة فتم تحريز المضبوطات.

وردت معلومات إلى العميد بهاء سالم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر بقيام محمد.ث مسجل خطر بحيازة أسلحة نارية وذخائر للاتجار بها وفرض الإتاوات على المواطنين، وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث أمر بسرعة خروج مأمورية لإلقاء القبض عليه.

نجحت القوات التى ترأسها العميد بهاء سالم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث كرداسة والرائد عمرو عبد الجليل معاون مباحث كرداسة، من إلقاء القبض على المتهم الذى ضبط بحوزته بندقية آلية و75 طلقة و5 خزن طلقات آلى وبندقية خرطوش أمريكية الصنع "بوند اكشن " و25 طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بحيازتها للاتجار وفرض السيطرة بها .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365