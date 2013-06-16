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رئيس "النور" بالشورى يدعو كل الأحزاب للحوار وعدم الخروج في 30 يونيو

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رئيس "النور" بالشورى يدعو كل الأحزاب للحوار وعدم الخروج في 30 يونيو رئيس "النور" بالشورى يدعو كل الأحزاب للحوار وعدم الخروج في 30 يونيو

كتب : محمد يوسف منذ 60 دقيقة

دعا عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب، كافة القوى الإسلامية والليبرالية إلى عدم الخروج في 30 يونيو أو ما قبله، موضحا أن حزب النور لن يخرج مع الأحزاب الإسلامية، مشددا على ضرورة الحوار المبني على أسس حقيقية، موضحا أن المبادرة المقدمة من حزب النور أو غيرها من المبادرات لابد أن يسبقها بعض التحركات وليس مجرد الدعوة لحوار لا يحضره أحد ويقال إنه رفض الحوار.

وقال بدران لـ"الوطن"، إن مجلس الشورى سيلتزم حرفيا بملاحظات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وسيرسله إلى المحكمة الدستورية حرصا على دستورية القانون وضمانا لشرعية الانتخابات والمجالس المنتخبة.

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