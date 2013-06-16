"قنديل" يترأس اجتماعا لمجموعة العمل التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المهربة فى الخارج

رئيس الوزراء يطالب بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لعمل هذه الأجهزة حتى تتمكن من أداء واجبها

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 53 دقيقة

ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمجموعة العمل القومية التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج، وجه خلاله بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لعمل هذه الأجهزة حتى تتمكن من أداء واجبها وإنجاز عملها على أكمل وجه.

صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مُتابعة جهود التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج، والعمل على حلها، مُضيفًا أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع الإستراتيجية القومية الموحدة لاسترداد الأموال والأًصول المُهربة في الخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش المسارات المختلفة لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج وآلية التنفيذ.