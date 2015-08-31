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أمين شرطة بأسيوط يُطالب وزير الداخلية بالتحقيق فى واقعة نقله التعسفى

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أمين شرطة بأسيوط يُطالب وزير الداخلية بالتحقيق فى واقعة نقله التعسفى أمين شرطة بأسيوط يُطالب وزير الداخلية بالتحقيق فى واقعة نقله التعسفى
"الإحساس بالظلم شىء صعب ومش عاوز غير وزير الداخلية يفتح تحقيق فى واقعة نقلى التعسفى".. بهذه الكلمات تحدث أحمد يونس خليفة أمين شرطة بقوة مديرية أمن أسيوط - مركز شرطة أسيوط.

وأضاف: "كنت أعمل منذ 14 عامًا بمركز شرطة أبنوب وجميع التقارير الخاصة بى خلال الـ14 عامًا الماضية حصلت على تقدير امتياز، مما يدل على نجاحى فى أداء عملى بتميز، وكانت حياتى وحياة أسرتى تسير بشكل طبيعى، حتى حدث خلاف مع رئيس مباحث مركز أبنوب، وعلى أثر هذا الخلاف تم نقلى بشكل تعسفى، مما أثر على حياة أسرتى وأبنائى الخمسة.

وطالب أحمد فى نهاية حديثه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بفتح تحقيق فى هذه الواقعة، وتوقيع أقصى عقوبة عليه لو ثبت عكس كلامه من ظلم وتعسف.

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