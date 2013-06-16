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الأزهر يستعين بـ"مايكروسوفت" لتطوير البوابة الإلكترونية

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الأزهر يستعين بـ"مايكروسوفت" لتطوير البوابة الإلكترونية الأزهر يستعين بـ"مايكروسوفت" لتطوير البوابة الإلكترونية

كتب : وائل فايز منذ 52 دقيقة

أعلنت الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، عن توقيع اتفاق مع شركة مايكروسوفت العالمية لتطوير البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وموقع جامعة الأزهر.

وبموجب الاتفاقية تقوم مايكروسوفت بتطوير المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية، سعيا لاستكمال الخدمات الإلكترونية وتطويرها بما يصب في مصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجمهور المتعاملين مع الأزهر الشريف.

وحول الاتفاقية قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم، إن الاتفاقية ستمكن مؤسسة الأزهر من الارتقاء بخدماتها الإلكترونية وإدارة المحتوى الإلكتروني الخاص بها بشكل غير مسبوق، وبالتالي تحقق تطورا كبيرا على مستوى البوابة وخدماتها.

جدير بالذكر أن تنفيذ المشروع سيبدأ في مايو المقبل، ومن المتوقع أن يتم إطلاق البوابة الإلكترونية بشكلها الجديد للمستخدمين في مايو 2014.

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